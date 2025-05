Papa | a Gaza prevalga diritto umanitario

Nel drammatico contesto di Gaza, Papa Leone esprime la sua profonda preoccupazione per la tragedia che colpisce famiglie e bambini innocenti. In un appello acceso, invita alla prevalenza del diritto umanitario e chiede un immediato cessate il fuoco e la liberazione di ostaggi, sottolineando la necessità di pace in un’area afflitta dalla violenza.

13.00 "Dalla Striscia di Gaza si leva sempre più intenso il pianto delle mamme e dei papà che stringono i corpi senza vita dei bambini, e che sono costretti a spostarsi alla ricerca di cibo e di un riparo dai bombardamenti". Così Papa Leone. "Rinnovo l'appello per i cessate il fuoco, la liberazione di tutti gli ostaggi e il rispetto del diritto umanitario". Invoca la pace anche in Ucraina,"colpita da nuovi gravi attacchi contro civili e infrastrutture. Si fermi la guerra con ogni iniziativa di dialogo"... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

