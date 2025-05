Papa Leone XIV | Fermare guerra in Ucraina Cessate fuoco a Gaza

In un appello accorato durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha chiesto un immediato cessate il fuoco in Gaza e un fermo impegno per porre fine alla guerra in Ucraina. Il Pontefice ha sottolineato la sofferenza delle famiglie colpite dai conflitti, esprimendo la sua solidarietĂ ai genitori in lutto e implorando per una pace duratura.

“Fermare guerra in Ucraina. Cessate fuoco a Gaza”. Nuovo forte appello alla pace di Papa Leone XIV durante l’udienza generale in Piazza San Pietro. “Dalla Striscia di Gaza – ha detto il Papa – si leva sempre piĂą intenso al cielo il pianto delle mamme dei papĂ che stringono a sĂ© i corpi senza vita dei bambini. Ai responsabili rinnovo il mio appello: cessate il fuoco, siano liberati tutti gli ostaggi, si rispetti integralmente il diritto umanitario”. Papa Leone XIV: “Fermare guerra in Ucraina. Cessate fuoco a Gaza” TG2000... 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV: “Fermare guerra in Ucraina. Cessate fuoco a Gaza”

