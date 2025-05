Papa Leone XIV | A Gaza si rispetti il diritto umanitario

Papa Leone XIV esprime la sua profonda preoccupazione per la crisi umanitaria a Gaza, dove il dolore di genitori straziati si amplifica tra bombardamenti e disperate ricerche di cibo e sicurezza. In un appello accorato, chiede il rispetto del diritto umanitario, sottolineando la necessità di proteggere i più vulnerabili in un contesto di violenza e sofferenza.

“Dalla Striscia di Gaza si leva sempre più intenso al cielo il pianto delle mamme e dei papà che stringono a sé i corpi senza vita dei bambini e che sono continuamente costretti a spostarsi alla ricerca di un po’ di cibo e di un riparo più sicuro dai bombardamenti. Ai responsabili rinnovo il mio appello: cessate il fuoco. Siano liberati tutti gli ostaggi. Si rispetti integralmente il diritto umanitario”. Lo ha detto Papa Leone XIV concludendo l’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “A Gaza si rispetti il diritto umanitario”

