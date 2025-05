Papa Leone rinnova l' appello per il cessate il fuoco a Gaza

Papa Leone XIV ha rinnovato il suo appello per un immediato cessate il fuoco a Gaza, durante l'udienza settimanale in Piazza San Pietro. Ha richiesto la liberazione di tutti gli ostaggi e il rispetto del diritto umanitario, estendendo la sua sollecitazione anche alla cessazione delle violenze in Ucraina, promuovendo un percorso di pace e dialogo tra le nazioni.

Roma, 28 mag. (askanews) - Durante l'udienza settimanale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha chiesto nuovamente il cessate il fuoco, la liberazione di tutti gli ostaggi e il pieno rispetto del diritto umanitario a Gaza e la fine delle violenze e della guerra in Ucraina, auspicando un percorso verso la pace. "Dalla Striscia di Gaza si leva sempre più intenso al cielo il pianto delle mamme e dei papà, che stringono a sé i corpi senza vita dei bambini, e che sono continuamente costretti a spostarsi alla ricerca di un po' di cibo e di un riparo più sicuro dai bombardamenti. Ai responsabili rinnovo il mio appello: cessate il fuoco, siano liberati tutti gli ostaggi, si rispetti integralmente il diritto umanitario"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone rinnova l'appello per il cessate il fuoco a Gaza

