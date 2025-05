Papa | fermate guerra in Ucraina Cessate fuoco a Gaza

Durante l'udienza generale odierna, Papa Leone XIV ha lanciato un accorato appello per un immediato cessate il fuoco a Gaza e per la fine del conflitto in Ucraina. La sua richiesta si unisce al grido di pace e giustizia per le popolazioni coinvolte in queste drammatiche situazioni di conflitto, sottolineando l'urgenza di una soluzione pacifica e duratura. Servizio di Rita Salerno.

L’appello di Papa Leone XIV durante l’udienza generale di stamane per un cessate il fuoco a Gaza e contro la guerra in Ucraina. Servizio di Rita Salerno Papa: fermate guerra in Ucraina. Cessate fuoco a Gaza TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa: fermate guerra in Ucraina. Cessate fuoco a Gaza

Papa Leone XIV incontra i media: "No a guerra di parole, pace comincia da ognuno di noi" - Leone XIV ha incontrato oggi i media di tutto il mondo nell'Aula Paolo VI, sottolineando l'importanza di

