Paolo Vallan i dubbi sull’infortunio mortale | Verificare se il macchinario avesse un blocco automatico

Mantello (Sondrio), 28 maggio 2025 – “Non possiamo più accettare che i lavoratori escano al mattino per recarsi al lavoro e non facciano ritorno dalle famiglie”. Ad affermarlo sono Annunziato Larosa, Rossano Ricchini ed Enrico Samarini, rispettivamente s egretari di Fenealuil, Filca Cisl e Fillea Cgil Sondrio. Così invece è stato ancora lunedì, vittima Paolo Vallan, 58 anni compiuti da neanche un mese, che nella cava di inerti gestita dall’azienda Cavada poco dopo le 13.30 di lunedì ha perso la vita in modo atroce. Si trovava infatti nei pressi di una tramoggia, macchinario destinato a triturare le pietre, e con una pala spingeva il materiale dentro una sorta di grande imbuto quando ha perso l’equilibrio e vi è finito dentro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it