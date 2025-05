paolo feliziani al vertice della fondazione carispo

L'avvocato Paolo Feliziani è stato eletto nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, a seguito del recente rinnovo degli organi sociali del consiglio direttivo. La nomina, proposta dal presidente uscente Dario Pompili, segna l'inizio di un nuovo mandato per la fondazione, impegnata a sostenere progetti e iniziative sul territorio.

SPOLETO L’avvocato Paolo Feliziani (foto) è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. È l’esito del consiglio direttivo che ha rinnovato gli organi sociali del cda della Fondazione per il prossimo mandato. La proposta del presidente uscente Dario Pompili è stata approvata all’unanimità e per acclamazione. Sono stati eletti il presidente Paolo Feliziani e i consiglieri Maria Letizia Angelini Paroli, Luciano Belli, Graziano Luzzi e Maria Antonella Proietti. Per il collegio dei revisori Piergiorgio Castellani presidente, Michele Cuozzo e Maria Cristina Lupi revisori effettivi e Laura Lupacchini e Alessandra Restucci, revisori supplenti... 🔗 Leggi su Lanazione.it