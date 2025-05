Paolini-Tomljanovic oggi Roland Garros 2025 | orario programma tv streaming

Jasmine Paolini si prepara ad affrontare Ajla Tomljanovic nel secondo turno del Roland Garros 2025, dopo un'emozionante vittoria all'esordio contro la cinese Yue Yuan. Il match si svolgerĂ domani mattina sul campo Philippe Chatrier, e rappresenta una sfida cruciale per l'azzurra, pronta a confermare la sua determinazione e talento nel torneo. Scopri orari, programma tv e modalitĂ di streaming per seguire l'incontro.

Dopo aver superato col brivido il match d'esordio con la cinese Yue Yuan, Jasmine Paolini è attesa in campo domattina in apertura di programma sul Philippe Chatrier per affrontare l'australiana Ajla Tomljanovic nel secondo turno del Roland Garros 2025. Una sfida da non sottovalutare per l'azzurra, ancora alla ricerca delle buone sensazioni che le hanno consentito di vincere gli Internazionali d'Italia. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-TOMLJANOVIC DALLE 12.00 Nessun precedente a livello WTA tra le due giocatrici, con la toscana che deve essere considerata la favorita d'obbligo da numero 4 al mondo sulla scia di sette successi consecutivi sul rosso tra Roma e Parigi...

