Paola Rossi primo giorno da sindaca di Santo Stefano Lodigiano | Subito al lavoro per la materna

Il 28 maggio 2025 segna l'inizio del mandato di Paola Rossi come sindaca di Santo Stefano Lodigiano. Educatrice professionale e referente per l'autismo dell'Ausl di Piacenza, ha subito avviato iniziative per la scuola dell'infanzia, dimostrando un immediato impegno per la comunità. Rossi, eletta con la lista "Il bene comune", si è dedicata sin dal primo giorno a migliorare i servizi per i cittadini.

Santo Stefano Lodigiano (Lodi), 28 maggio 2025 – Primo giorno d a sindaco, ieri, per Paola Rossi, educatrice professionale e referente area autismo Adulti dell’Ausl di Piacenza. L a 52enne ha vinto con la lista “Il bene comune“ e già ieri era in Municipio ad organizzare le prime attività con la sua squadra che ha ottenuto 529 preferenze (pari al 50,33%), mentre il rivale Mauro Bonfant i si è fermato a 427 (40,63%) e la prima cittadina uscente Marinella Testolina a 95 (9,04%). I votanti sono stati 1.070 (68,63%) su 1.559 aventi diritto. La maggioranza avrà sette seggi in Consiglio. Eletti, per la maggioranza, L uca Giovanni Foletti 77 preferenze, Pier Mario Anelli 70, R oberto Tantardini 27, Eletra Granata 25, Giuseppe Tansin i 25, Pa olo Delle Donne 17, Giuliana Passante 12, e in minoranza Mauro Bonfanti, Arianna Concorreggi (74), Giuseppe Lero (38) di “Uniti per ripartire”... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paola Rossi, primo giorno da sindaca di Santo Stefano Lodigiano: “Subito al lavoro per la materna”

