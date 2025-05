Paola Marella il marito Domenico | Continua a ispirarci ogni giorno Così trasformiamo il dolore in un’opportunità di speranza

Milano, 28 maggio 2025 – L’evento “A cura di Paola”, nel segno di Paola Marella, l’architetta e volto tv recentemente scomparsa, ha portato alla raccolta di 93mila euro. L’iniziativa solidale a scopo benefico si è tenuta dal 9 all’11 maggio presso il Salone dei Tessuti di Milano. Tutti i ricavi dell'evento – fanno sapere gli organizzatori della manifestazione - saranno interamente devoluti alla Fondazione Paola Marella e contribuiranno ad avviare un primo e significativo progetto in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele e la sua Pancreas Unit, guidata dal professor Reni e dal professor Falconi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paola Marella, il marito Domenico: “Continua a ispirarci ogni giorno. Così trasformiamo il dolore in un’opportunità di speranza”

