Paola Frassinetti a Roma presenta il rapporto Osservatorio bullismo e guida scuole e famiglie

Paola Frassinetti a Roma presenta il Rapporto Osservatorio sul Bullismo, evidenziando l'importanza di guidare scuole e famiglie verso un percorso di prevenzione e sensibilizzazione. Con un impegno concreto, sottolinea il ruolo di esempi positivi e della collaborazione per creare un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo per le giovani generazioni.

Paola Frassinetti ha recentemente sottolineato un impegno concreto rivolto al contrasto del bullismo, evidenziando come il percorso intrapreso debba fornire un modello positivo per le nuove generazioni. Durante un intervento particolarmente sentito, ha ribadito l'importanza di dare l'esempio, soprattutto per mezzo dei campioni che possono influenzare comportamenti e scelte nella comunità giovanile.

