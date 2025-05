Pantheon torna la pioggia di petali di rosa per la Pentecoste

In occasione della Pentecoste, il Pantheon di Roma si illumina con la magica "pioggia di petali di rose", una tradizione che celebra la discesa dello Spirito Santo. Ogni anno, questa cerimonia incantevole trasforma il monumento in un simbolo di bellezza spirituale, richiamando fedeli e visitatori in un’esperienza emozionante e suggestiva che unisce arte, fede e cultura.

Ogni anno, in occasione della Pentecoste, il Pantheon di Roma si trasforma in un luogo di straordinaria bellezza spirituale grazie alla spettacolare “pioggia di petali di rose”. Questa suggestiva cerimonia, profondamente radicata nella tradizione cristiana, celebra la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, evento che si colloca cinquanta giorni dopo la Pasqua. La prossima edizione è prevista per domenica 8 giugno 2025. Il termine Pentecoste deriva dal greco e significa appunto “cinquantesimo”, in riferimento ai cinquanta giorni trascorsi dalla Pasqua. Si tratta della solennitĂ che conclude il periodo pasquale e segna simbolicamente la nascita della Chiesa come comunitĂ dei redenti... 🔗 Leggi su Funweek.it

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Pantheon, torna la pioggia di petali di rosa; Al Pantheon Torna la Pioggia di Petali Pentecoste 2025 a Roma e dintorni; Pentecoste al Pantheon: pioggia di rose il 9 giugno; Torna Cantine Aperte in Lazio Edizione 2025 a Zagarolo e dintorni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pantheon, torna la pioggia di petali di rosa per la Pentecoste - Domenica 8 Giugno 2025 si celebra la Pentecoste, ovvero la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine Maria e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo, e la nascita della Chiesa. 🔗Come scrive funweek.it

Roma, Pantheon, la pioggia di petali di rose rosse per la messa di Pentecoste - Da anni i pompieri realizzano l'evento salendo con una manovra di ancoraggio sopra la parte più alta, per gettare poi i petali che nella tradizione cristiana richiama la discesa dello Spirito ... 🔗roma.repubblica.it scrive

I petali di rosa e la città di Roma: dalla pioggia rossa del Pantheon agli antichi Rosalia - A dimostrazione dell’importanza di questo simbolismo nei secoli permangono tuttora alcune manifestazioni che lo riprendono, in primis quella della pioggia di petali di rosa al Pantheon ... 🔗Riporta romatoday.it

ROMA - PIOGGIA DI PETALI AL PANTHEON PER LA CELEBRAZIONE DELLA PENTECOSTE