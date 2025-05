Panchine in bilico il mercato degli allenatori ruota attorno a Conte e Inzaghi

Il mercato degli allenatori in Serie A è pronto a decollare, con panchine in bilico e movimenti strategici che promettono un effetto domino. In particolare, Antonio Conte e Simone Inzaghi si trovano al centro di un'intricata rete di incastri, che potrebbe ridefinire il volto delle squadre di vertice. Scopriamo le dinamiche che animano questa corsa alle panchine.

Sta per decollare il mercato degli allenatori in Serie A, con una serie di incastri che potrebbe scatenare un vero e proprio effetto domino tra le panchine dei top club. Al centro della scena, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono Simone Inzaghi e Antonio Conte: il primo è atteso dalla finale di Champions League con l'Inter e da una riflessione su una maxi offerta proveniente dal mondo arabo; il secondo deve sciogliere le riserve sul futuro a Napoli. Il summit di ieri tra Conte e De Laurentiis a Roma, durato circa quattro ore, non ha prodotto la fumata bianca.

