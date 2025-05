Panchina rossonera Allegri-Milan | cresce la fiducia ecco l’offerta sul tavolo

La panchina del Milan potrebbe presto riservare novità significative. Con la crescente fiducia verso Massimiliano Allegri, si intensificano le trattative per un’offerta concreta che potrebbe riportarlo alla guida della squadra. Scopriamo insieme i dettagli e le prospettive per il futuro rossonero.

Novità in arrivo per quanto riguarda la panchina rossonera. Cresce sempre di più la fiducia su Allegri: ecco l'offerta rossonera.

