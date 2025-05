Panchina Palermo il prescelto è Pippo Inzaghi | l’allenatore potrebbe dire addio al Pisa

Filippo Inzaghi è il candidato favorito per guidare il Palermo nella prossima stagione, mentre potrebbe lasciare la panchina del Pisa. Il tecnico, noto come SuperPippo, ha recentemente incontrato i vertici del club nerazzurro, alimentando voci su un possibile passaggio alla corte rosanero. Le trattative sembrano essere in fase avanzata, e i tifosi del Palermo attendono sviluppi sul futuro della loro squadra.

È Filippo Inzaghi il prescelto per la panchina del Palermo nella prossima stagione: SuperPippo sarebbe vicino all'addio con il Pisa e avrebbe aperto alla corte della dirigenza rosanero. Oggi, a Forte dei Marmi, Inzaghi ha incontrato i vertici del club nerazzurro: da quanto filtra, sembra che.

