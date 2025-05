Panchina Milan | novità importanti su Allegri ma spunta anche l’ombra di Conte

In questo articolo, Stefano Bressi analizza le recenti evoluzioni riguardo al futuro della panchina del Milan. Tra le novità su Massimiliano Allegri e l'inaspettato ritorno di Antonio Conte, l'attenzione è rivolta verso Via Aldo Rossi, dove si decide il destino rossonero. Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante situazione.

Panchina Milan, Italiano torna in voga. Per lui tanti pregi e difetti: ecco quali - Il nome di Vincenzo Italiano torna a farsi strada per la panchina del Milan, suscitando dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. 🔗continua a leggere

