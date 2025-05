Panchina Inter l’incontro con Inzaghi e le voci su Allegri | i dettagli

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter è avvolto nel mistero, con voci insistenti che lo accostano a offerte provenienti dall'Arabia Saudita e l'ombra di Massimiliano Allegri sempre presente. Questo articolo esplorerà i dettagli dell'incontro tra Inzaghi e la dirigenza, analizzando le possibili strategie del club e le implicazioni per la prossima stagione.

Il futuro di Simone Inzaghi all'Inter rimane un gigantesco punto interrogativo: tra l'Arabia e l'ombra di Allegri sullo sfondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Panchina Inter, l’incontro con Inzaghi e le voci su Allegri: i dettagli

Allegri-Conte-Inzaghi tra scelte fatte e ‘tradimenti’: cosa sta succedendo in A - Gli ultimi giorni di campionato sono infuocati, tra scelte di Allegri e sospetti di tradimento. La scena della Serie A si ridisegna, mentre il futuro delle panchine si definisce in vista della finale di Champions. 🔗continua a leggere

