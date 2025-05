Panchina Fiorentina | dimissioni a sorpresa di Raffaele Palladino

Un colpo di scena scuote la Fiorentina: il tecnico Raffaele Palladino ha presentato le sue dimissioni, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Questa decisione inaspettata getta nel caos il club viola, generando preoccupazione e incertezze sul futuro della squadra. Cosa significa questa mossa per la Fiorentina?

FIRENZE – Una notizia inaspettata scuote l’ambiente della Fiorentina: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il tecnico Raffaele Palladino avrebbe presentato le proprie dimissioni dal club viola. Una mossa a sorpresa che apre immediatamente uno scenario di incertezza e preoccupazione per i tifosi gigliati. La dirigenza dell’ ACF Fiorentina sarebbe già al lavoro, con grande impegno, per cercare di convincere Palladino a ritirare le sue dimissioni e a proseguire il progetto intrapreso. La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, sta rapidamente facendo il giro degli ambienti calcistici e sui social media, generando un’ondata di commenti e interrogativi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it