Pallanuoto femminile Rapallo batte ancora Trieste e conquista il terzo posto in Serie A1

Il Rapallo di pallanuoto femminile continua la sua corsa al successo e conquista il terzo posto in Serie A1 2024-2025, battendo Trieste in trasferta con un punteggio di 11-9. Una vittoria meritata che suggella una stagione intensa e lascia spazio all'entusiasmo per il futuro.

Arriva il penultimo verdetto stagionale della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: nella finale per il terzo posto il Rapallo supera in trasferta il Trieste per 9-11 in gara-2 e chiude la serie sul 2-0 dopo aver vinto in casa gara-1 per 13-8, salendo così sul gradino più basso del podio del massimo campionato italiano. entrambe le formazioni disputeranno le qualificazioni della Champions League 2025-2026. Tanti capovolgimenti di fronte del corso del match: le liguri chiudono il primo quarto in vantaggio per 1-2, ma nella seconda frazione le alabardate ribaltano lo score ed arrivano a metà gara in vantaggio per 5-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, Rapallo batte ancora Trieste e conquista il terzo posto in Serie A1

