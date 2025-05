Pallanuoto femminile la finale scudetto tra Ekipe Orizzonte e Sis Roma si deciderà in Gara 3

La finalissima scudetto di pallanuoto femminile tra Ekipe Orizzonte e Sis Roma si deciderà solamente in gara 3, dopo un combattuto secondo incontro. Dopo una vittoria delle capitoline in trasferta per 9-7, le due squadre si preparano ora alla decisiva sfida che assegnerà il titolo nazionale.

La seconda partita della finale scudetto di pallanuoto femminile tra Sis Roma ed Ekipe Orizzonte va alle capitoline per 9-7, nella sfida disputata sul campo delle giallorosse. Gara 2 era cominciata bene per le catanesi, subito in vantaggio di due gol, poi raggiunte sul 2-2 a fine primo tempo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Pallanuoto femminile, la finale scudetto tra Ekipe Orizzonte e Sis Roma si deciderà in Gara 3

