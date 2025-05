Pallanuoto C MASCHILE Marina Militare il sogno continua Il secondo posto è a soli tre punti

Il sogno di conquistare il primo posto nel campionato di pallanuoto C maschile continua per la Marina Militare, che si prepara a sfide avvincenti. Nella recente partita contro il Bocconi Sport Team, la squadra ha dimostrato la sua determinazione vincendo 16-10 e avvicinandosi così al secondo posto della classifica, distante solo tre punti. Un risultato che alimenta le speranze di una stagione da protagonisti.

MARINA MILITARE 16 BOCCONI SPORT TEAM 10 (4-5, 4-1, 5-2, 3-2) MARINA MILITARE: Belluomini, Di Caro, Franzoni, Conselmo, Maltinti, Pardini, Bertucci, Pelliccia F., Pelliccia Fr., Biancardi, Bertagna, Antonante, Gatto A., Gatto D. Allenatore: Foti. BOCCONI SPORT TEAM: Kunz, Giannotta, Ioppoli, Arnaud, Fornaciari, Sigille, Paglionico, Garozzo, Caviglia, Orlo, Ruzzante, Felli. Arbitro: Lorenzo Precisano. Reti: Di Caro 3, Franzoni 2, Conselmo 1, Maltinti 2, Pelliccia 1, Biancardi 2, Bertagna 2, Gatto A. 1; Ioppoli 2, Sigille 4, Garozzo 3, Caviglia 1. LA SPEZIA – Continua la corsa verso il sogno playoff per la Marina Militare di Carlo Foti, che torna alla vittoria, ma è separata ancora da tre punti dal secondo posto, indispensabile per staccare il pass per la fase successiva... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto C MASCHILE. Marina Militare, il sogno continua. Il secondo posto è a soli tre punti

