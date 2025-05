Pallamano | gli Alperia Black Devils Merano raggiungono Conversano in finale scudetto

Sabato 31 maggio, gli Alperia Black Devils Merano si preparano a sfidare Conversano nella finale Scudetto della serie A Gold di pallamano. La serie decisiva, al meglio delle tre partite, promette intensità e competizione, con la prima gara che si svolgerà a Merano, seguita dal match in casa dei pugliesi il 7 giugno e, se necessario, la terza sfida l’11 giugno.

Saranno gli Alperia Black Devils Merano a sfidare Conversano nella finale Scudetto della serie A Gold di pallamano. La serie decisiva, al meglio delle tre partite, inizierĂ sabato 31 Maggio, in casa dei meranesi, continuerĂ il 7 Giugno in casa dei pugliesi e si concluderĂ l'11 con l'eventuale terza partita. Chi vincerĂ due partite si aggiudicherĂ il titolo tricolore per l'edizione 2024-25. Nella decisiva gara 3 di semifinale la formazione meranese piega 31-24 la Teamnetwork Albatro di Siracusa, chiude un duello vissuto all'insegna dell'assoluto equilibrio sul 2-1 a proprio favore e ottiene così il pass per andarsi a giocare la vittoria del titolo tricolore.

