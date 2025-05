Palladino si è dimesso da tecnico della Fiorentina

Raffaele Palladino ha annunciato la sua sorprendente dimissione da allenatore della Fiorentina, lasciando la dirigenza gigliata incredula. Solo un mese fa, il tecnico aveva firmato un rinnovo contrattuale di due anni. Le ragioni di questa inaspettata decisione non sono ancora chiare, ma potrebbero essere legate a tensioni interne o a risultati deludenti.

Fulmine a ciel sereno in casa viola dove il tecnico Raffaele Palladino si è dimesso. Una mossa che ha colto di sorpresa la dirigenza gigliata che, non più tardi di un mese fa, gli aveva rinnovato il contratto per altri due anni. Non si conoscono ancora le reali motivazioni, ma è probabile che all'origine ci siano divergenze tra le parti. PALLADINO SI E' DIMESSO: COSA PUO' ESSERE ACCADUTO Al momento non c'è ancora nulla di ufficiali, ma il tecnico è seriamente intenzionato a terminare dopo solo un anno la sua avventura sulla panchina della Fiorentina all'indomani della qualificazione in Conference League in virtù del sesto posto conquistato.

