Palladino si dimette dalla Fiorentina cosa sta succedendo | c’è una squadra dietro alla sua scelta

Raffaele Palladino ha rassegnato le dimissioni dalla Fiorentina, dopo un recente prolungamento del contratto che sembrava stabilire un futuro insieme. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra l'allenatore e la società, che ora cerca di ricucire i rapporti. Scopri cosa si cela dietro questa scelta e quali potrebbero essere le ripercussioni per il club.

Palladino ha rassegnato le sue dimissioni alla Fiorentina che sta provando a ricucire il rapporto: 20 giorni fa avevano annunciato il prolungamento del contratto ma il rapporto si è logorato. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Palladino si dimette dalla Fiorentina, cosa sta succedendo: c’è una squadra dietro alla sua scelta

