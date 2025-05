Palladino e la Fiorentina | tra successi e contestazioni dei tifosi

Nell'analisi della stagione di Raffaele Palladino alla guida della Fiorentina, si intrecciano successi e contestazioni da parte dei tifosi. Nonostante abbia raggiunto obiettivi significativi, portando la squadra al suo miglior piazzamento sotto la gestione Commisso, il suo operato continua a suscitare incertezze e critiche. Un viaggio complesso per un allenatore giovane con una visione calcistica radicata nella tradizione.

Fondamentalmente ha vinto ma non ha convinto. E' un destino strano quello che si aggomitola intorno a Palladino, allenatore giovane di antica filosofia calcistica. Lui i suoi obiettivi stagionali li ha raggiunti, portando la Fiorentina al punto più alto della gestione Commisso, restando in Europa e realizzando così ciò che a inizio stagione era considerato il massimo per le potenzialità della rosa. Eppure una larga fetta di tifosi continua lo stesso a contestarlo, imputandogli sostanzialmente di non aver dato un gioco e un'anima alla squadra. Ci sta, per carità . Eppure l'idea di chi scrive è che dietro a questo maldipancia ci sia anche altro che va ben oltre i meriti o i demeriti di Palladino...