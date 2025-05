Pallacanestro Cantù a un passo dalla finale playoff promozione di Serie A2

L'attesa è palpabile: tutto è pronto per un evento che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

La Pallacanestro Cantù si prepara a vivere una serata che potrebbe segnare una svolta nella sua stagione e nella storia recente del club. Domani sera, in trasferta al PalaSojourner di Rieti alle ore 20.45, i biancoblù avranno il primo match point per accedere alla finale playoff promozione di Serie A2. Dopo il 2-0 ottenuto tra le mura amiche, la squadra di coach Nicola Brienza si presenta con fiducia e determinazione. Il successo in Gara 2 è stato convincente, il quinto in cinque gare interne in questi playoff: 89-74 il punteggio finale, con un dominio costruito sin dal secondo quarto, vinto 31-10 grazie a una prestazione difensiva e offensiva di altissimo livello... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallacanestro Cantù a un passo dalla finale playoff promozione di Serie A2

