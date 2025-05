Palermo la mobilitazione a scuola nel quartiere bersagliato dagli atti vandalici | Ascoltate i ragazzi

Nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo, segnato da atti vandalici e degrado, gli studenti della scuola media Gregorio si mobilitano per chiedere ascolto e cambiamento. Tra discariche e spazi trascurati, i ragazzi si fanno portavoce di una comunità in cerca di riqualificazione e attenzione, evidenziando un bisogno urgente di interventi per migliorare le condizioni del loro ambiente e promuovere un futuro più dignitoso.

È il diciottesimo quartiere di Palermo all’estrema periferia occidentale della città . Tra discariche a cielo aperto, verde incolto, strade, piazze e aiuole malmesse, a Borgo Nuovo si percepisce un profondo stato di abbandono che si protrae da anni. In questa cornice si trova la scuola media Gregorio Russo Racidi, da sempre un presidio nel quartiere. Gli atti vandalici – Negli anni passati – come tanti istituti delle periferie – ha subito alcuni atti vandalici, uno o due all’anno. Dall’inizio di quest’anno scolastico però, sono già stati sette. L’ultimo a marzo quando è stata rubata tutta l’ attrezzatura per i laboratori e i progetti musicali dei ragazzi: casse, amplificatori, microfoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Palermo, la mobilitazione a scuola nel quartiere bersagliato dagli atti vandalici: “Ascoltate i ragazzi”

Palermo: dati alle fiamme un centro scommesse e alcune auto nel quartiere Zen - Nella notte scorsa, Palermo è stata scossa da un incendio doloso che ha colpito un centro scommesse e diverse auto nel quartiere Zen. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Stra­ge di Ca­pa­ci – le ini­zia­ti­ve del­la Rete per la Cul­tu­ra An­ti­ma­fia nel­la Scuo­la; Lenzuolo bianco per la Palestina | l’iniziativa dell’Istituto Saladino di Palermo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

A Palermo l’Istituto Saladino espone lenzuolo bianco per la pace in Palestina - L'Istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo ha preso una posizione netta sulla questione palestinese con una decisione unanime del Consiglio d'istituto. 🔗orizzontescuola.it scrive

Scuole, protesta a Palermo per l’imposizione della nuova Passweb dell’Inps - L’Flc Cgil chiede all’Uat Palermo il ritiro della circolare inviata giovedì a tutte le istituzioni scolastiche ... 🔗Lo riporta palermotoday.it

Al posto dell'asilo un'antenna 5G: che accade nel quartiere (senza scuole) di Palermo - Dopo oltre 20 anni, i cittadini del quartiere Baida di Palermo chiedono la costruzione di un asilo nido ... Una comunità di oltre duemila abitanti, dove, finora, non sono presenti scuole, ma ... 🔗Secondo balarm.it

Palermo, le mamme dello Zen puliscono la scuola vandalizzata