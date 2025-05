Palermo in fondo alla graduatoria per la qualità della vita la Cisl | Riqualificare i quartieri periferici

Palermo e Trapani occupano gli ultimi posti nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, un dato allarmante per famiglie, anziani e bambini. La CISL esprime preoccupazione per il degrado sociale e chiede un intervento straordinario per riqualificare i quartieri periferici. La situazione richiede azioni concrete per migliorare le condizioni di vita e garantire un futuro migliore ai cittadini.

“Non ci sorprende che le nostre città, Palermo e Trapani, si trovino agli ultimi posti nella classifica del Sole 24ore dedicata alla qualità della vita per anziani e bambini. Serve un piano straordinario perché il degrado sociale sta aggravando la condizione di tante famiglie”. Ad affermarlo è... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Palermo in fondo alla graduatoria per la qualità della vita, la Cisl: “Riqualificare i quartieri periferici"

Su questo argomento da altre fonti

Disastro Sicilia, Caltanissetta e Trapani province invivibili per anziani e bambini, Palermo male quasi ovunque, sorpresa adolescenti per le aree interne dalla classifica del Sole24ore; Qualità della vita: Sicilia forti criticità per over 65 e bambini; Qualità della vita dei bambini, Messina in fondo alla classifica ma va peggio agli anziani; Qualità della vita, Palermo e Trapani in fondo alla classifica: la Cisl lancia l'allarme sul degrado sociale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Qualità della vita, Trapani e Palermo tra le ultime nella graduatoria di Sole 24 ore