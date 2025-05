Pale eoliche alte 200 metri nei paesaggi di Monna Lisa Romagna sul piede di guerra

Le imponenti pale eoliche alte 200 metri minacciano di alterare il paesaggio iconico della Monna Lisa in Romagna. La proposta della Regione Toscana ha scatenato il dissenso tra i residenti e i sostenitori della tutela ambientale, che vedono in questa installazione un potenziale "casus belli" per la salvaguardia della bellezza storica e naturale della zona. La battaglia per la difesa di questi paesaggi è solo all'inizio.

Monteverde, uno dei 'Borghi più belli d'Italia' invaso dalle pale eoliche - Monteverde, uno dei 'borghi più belli d'Italia', si trova attualmente al centro di un acceso dibattito riguardante l'installazione di pale eoliche nel suo territorio.

