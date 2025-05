Palazzo Blu apre le porte alla ' Belle Époque'

Palazzo Blu di Pisa si prepara a celebrare la 'Belle Époque' con una straordinaria esposizione in programma dal 14 ottobre 2025 al 7 aprile 2026. Curata dalla prof.ssa Francesca Dini e organizzata in collaborazione con MondoMostre e il supporto della Fondazione Pisa, la mostra offrirà un affascinante viaggio attraverso opere iconiche, esplorando l'arte e la cultura di un'epoca che ha segnato profondamente la storia europea.

