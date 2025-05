Palazzina in fiamme | muoiono carbonizzati fratello e sorella di 38 e 33 anni

Una tragedia ha colpito Cassano, in provincia di Bari, dove un incendio ha distrutto un palazzo e causato la morte di due fratelli, Vito di 38 anni e Rosa di 33. Le vittime sono state trovate carbonizzate dai vigili del fuoco, mentre la scientifica indaga sulle cause del rogo che ha sconvolto la comunità locale. Il quadro personale dei due era complesso e resta da chiarire il contesto della tragedia.

