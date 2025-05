Pagamenti INPS Giugno 2025 | tutte le date per pensioni ADI NASpI Assegno Unico e altri Bonus

Nel giugno 2025, l'INPS seguirà un calendario aggiornato per l'erogazione delle principali prestazioni economiche, tra cui pensioni, Assegno di Inclusione (ADI), Assegno Unico Universale e NASpI. Questo articolo fornisce tutte le date importanti per il ricevimento dei pagamenti, garantendo così una corretta pianificazione per i beneficiari. Scopri tutte le informazioni necessarie per non perdere nessun importo.

Questi pagamenti coincideranno con importanti scadenze fiscali, tra cui IMU e acconti IRPEF.

Quando pagano l'Assegno unico a giugno 2025? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps - Scopri quando verrà accreditato l'Assegno Unico Universale a giugno 2025. In questo articolo, ti presentiamo le date di pagamento comunicate dall'INPS, utili per pianificare le tue finanze familiari. 🔗continua a leggere

