paduli tutto pronto per la xiii^ edizione del torneo dell infiorata

Paduli si prepara a ospitare la XIII edizione del Torneo dell'Infiorata, un evento atteso annualmente che si terrà domenica 1 giugno presso il campo sportivo locale. A partire dalle 10, questa manifestazione nazionale promette di celebrare la tradizione e la creatività dei partecipanti, arricchendo il panorama culturale del comune sannita. Scopriamo insieme le novità e le aspettative per quest'edizione imperdibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Ritorna puntuale come ogni anno, l’appuntamento con il Torneo dell’Infiorata a Paduli (BN), giunto quest’anno alla tredicesima edizione e che si svolgerà presso il campo sportivo del comune sannita nella giornata di domenica 1 giugno a partire dalle 10. Un Torneo Nazionale riservato alla categoria Under 14 PRO, organizzato da ErGa Sport che vede il coinvolgimento attivo della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, unitamente al comune di Paduli. La manifestazione, sarà il preambolo alla tradizionale festa dell’Infiorata e per l’edizione di quest’anno vede coinvolte formazioni importanti, tra cui il Benevento, il Sorrento, il Pescara, la Salernitana, il Frosinone e Juve Stabia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it