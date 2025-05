Overtourism a Venezia nuove regole a San Marco

Venezia affronta l'overtourism con nuove regole per la Basilica di San Marco e il campanile, introducendo un sistema di prenotazione online a partire dal primo luglio. L'aumento dei prezzi dei biglietti mira a ridurre le lunghe attese e a gestire il flusso di visitatori, preservando l'integrità dei luoghi emblematici della città . Scopriamo i dettagli di questa strategia innovativa.

Aumentare il prezzo dei biglietti per ridurre le code: Venezia cambia strategia per affrontare le conseguenze dell'overtourism sui suoi due siti più ambiti, la Basilica di San Marco e il campanile. A partire dal primo luglio vi si potrà accedere solo con prenotazione online: e i prezzi saliranno da 6 a 10 euro, per la Basilica, da 12 a 15 euro, per il Campanile. Ticket solo nominativi con la possibilità di accedere, gratuitamente, ad altre 40 chiese della città . "Le tariffe sono in linea con altri siti analoghi, in Italia, e non solo. Dal Duomo di Milano a Westminster a Londra", ha spiegato il procuratore di San Marco, Bruno Barel...

