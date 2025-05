Over 65 ? Iperconnessi…

Negli ultimi anni, la percezione degli over 65 è cambiata radicalmente: sempre più spesso si trovano immersi nel mondo digitale. Questo articolo esplora come questa fascia d'età trascorra molte ore online, sfidando gli stereotipi di una generazione considerata distante dalla tecnologia. Scopriremo come l'uso attivo della rete stia trasformando il modo in cui vivono e si relazionano con il mondo.

Gli over 65 trascorrono molto tempo online. Le persone appartenenti a questa fascia d'età utilizzano molto la tecnologia. Un tempo le persone che avevano raggiunto i 65 anni d'età venivano ritenute anziane ed ormai lontane dal mondo attivo. Forse ancora oggi sembra esserci una sorta di scetticismo nei confronti di coloro che sono nati negli anni del Dopoguerra. I più giovani ritengono che le persone più attempate siano lente ed abbiano poca dimestichezza con i dispositivi elettronici. Tuttavia un recente studio sembra dimostrare il contrario. Gli over 65 utilizzano adeguatamente la tecnologia, tanto da trascorrere buona parte del loro tempo online. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Over 65 ? Iperconnessi…

