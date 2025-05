Ostellato una pesca mondiale

Ostellato si prepara ad ospitare il Mondiale di pesca con feeder nell'aprile 2024, un evento internazionale che metterà in luce una tecnica di pesca innovativa. Questa disciplina, che impiega un pasturatore piombato per attirare i pesci sul fondo, promette di attirare appassionati e atleti da tutto il mondo, rendendo le Vallette un palcoscenico ideale per la competizione.

Le Vallette di Ostellato ospiteranno nell'aprile del prossimo anno il Mondiale di pesca con er, una tecnica di pesca che utilizza un pasturatore piombato per attirare il pesce. Il piombo o il pasturatore lavorano sul fondo, e il pesce mangia sul fondo. Tuttavia, la pesca con er non avviene necessariamente sul fondo, ma può avvenire anche a galla. Con questa tecnica, è possibile pescare barbi, cavedani, aspi, pighi, carpe, breme e tinche. La manifestazione prestigiosa è una grossa opportunità turistica per il paese del Parco del Delta del Po, che si svolge a distanza di sette anni dall'ultima volta...

