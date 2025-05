Ospedale Profili in arrivo un investimento da oltre 20 milioni per un nuovo polo di emergenze-urgenze

Un importante investimento di oltre 20 milioni di euro è in arrivo per la creazione di un nuovo polo di emergenze all'ospedale di Fabriano. Il presidente Acquaroli e la Giunta marchigiana si impegnano a potenziare la sanità territoriale, sfidando le tendenze verso la centralizzazione e garantendo una rete di servizi più efficace e accessibile. Un passo cruciale per il benessere della comunità locale.

«Insieme al presidente Acquaroli ed ai colleghi di Giunta, passo dopo passo, stiamo realizzando il programma di potenziare nelle Marche una sanità diffusa sul territorio sovvertendo le logiche delle chiusure e degli ospedali unici. Era necessario: programmare investimenti senza.

