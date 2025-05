Ospedale lavori in corso | dagli scavi spuntano ossa? | Stiamo indagando

Durante i lavori di costruzione del nuovo Ospedale di Comunità in via San Francesco, sono emerse ossa umane, portando la Soprintendenza alle Belle Arti a intervenire con un'indagine. Due archeologhe sono al lavoro per esaminare i resti, risalenti a un antico cimitero che un tempo occupava la zona. La scoperta solleva interrogativi sulla storia del luogo e sulla gestione dei reperti.

Con due archeologhe al lavoro, la Soprintendenza alle Belle Arti sta eseguendo accertamenti in via San Francesco in corrispondenza del cantiere per il realizzando Ospedale di Comunità. Un tempo la zona ospitava un cimitero. Ma alcune tracce delle vecchie sepolture sarebbero ancora presenti: da qui le verifiche in atto. C’è chi parla del ritrovamento di alcuni cippi funerari, nonché di ossa umane, ma per il momento dal Comune non arrivano conferme. "Sono in corso approfondimenti; gli esiti delle indagini verranno resi noti appena possibile", ha detto il sindaco Vito Bellomo in consiglio, incalzato dalle domande delle minoranze... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it