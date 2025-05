Osimhen Juventus | c’è già l’ok di massima del nigeriano sarà lui il prossimo attaccante? Tutti gli aggiornamenti

Victor Osimhen verso la Juventus: l'attaccante nigeriano ha dato il suo consenso preliminare per il trasferimento, attirando l'attenzione dei bianconeri in cerca di un sostituto per Dusan Vlahovic. In questo articolo, esploreremo tutti gli aggiornamenti riguardanti la trattativa e le prospettive future del talento partenopeo.

Osimhen Juventus: c’è già l’ok di massima del nigeriano, sarà lui il prossimo attaccante? Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante di proprietà del Napoli. Il mercato Juventus continua la propria caccia sul mercato a un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Dusan Vlahovic, che va in scadenza nel 2026 e senza rinnovo verrà ceduto in estate al miglior offerente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in cima alla lista dei desideri c’è sempre Victor Osimhen. Dopo un primo sondaggio a gennaio i contatti sono proseguiti in maniera positiva, tanto che in tempi non sospetti la Juve ha incassato la disponibilità del nigeriano, per il quale poi sarebbe da andare a trattare col Napoli... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus: c’è già l’ok di massima del nigeriano, sarà lui il prossimo attaccante? Tutti gli aggiornamenti

