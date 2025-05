Osimhen Juve si complica? Ecco la prima alternativa dei bianconeri per l’attacco Novità in vista della prossima stagione

La situazione relativa a Victor Osimhen e la Juventus si complica, con il calciatore attratto da offerte milionarie provenienti dall'Arabia Saudita. In questo contesto, il club bianconero valuta nuove opzioni per rinforzare il proprio attacco, con Rasmus Hojlund tra i principali candidati. Scopriamo insieme le ultime novità sul calciomercato juventino e le strategie per la prossima stagione.

Osimhen Juve si complica? Ecco la prima alternativa del club bianconero: novità sul fronte Hojlund. Gli ultimi aggiornamenti. Osimhen sembra sempre più tentato dalla ricchissima Arabia Saudita. Il calciomercato Juve valuta così tutte le alternative per l'attacco della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal QS, la prima alternativa al bomber nigeriano sarebbe Rasmus Hojlund. L'attaccante classe 2003 della Nazionale danese, ex Atalanta, è in bilico e potrebbe già lasciare il Manchester United. Occasione, dunque, anche per i bianconeri. Staremo a vedere.

