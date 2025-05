Orsolini Bologna | Ottimista per la Nazionale Ascoli? E’ casa mia

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, si è dimostrato ottimista riguardo al futuro della Nazionale durante un incontro a Civitanova Marche in occasione del Decennale del Premio Renato Cesarini. In una conversazione frizzante, l'azzurro ha condiviso le sue esperienze di una stagione straordinaria e ha parlato anche della sua vita a casa, rivelando il suo carattere diretto e determinato.

Un Riccardo Orsolini determinato e senza peli sulla lingua. Ieri sera a Civitanova Marche (Macerata, in occasione del Decennale del Premio Renato Cesarini, lo abbiamo incontrato per una piacevole chiacchierata. Dopo una stagione davvero speciale con la maglia del Bologna, coronata da una storica conquista della Coppa Italia dopo 51 anni, l’attaccante marchigiano non andrà in vacanza. “ Ho ancora impegni con l’Italia, ci aspettano sfide importanti per le qualificazioni al Mondiale – così Orsolini ai nostri microfoni – Poi penseremo a rilassarci. Ma prima viene la maglia azzurra”. ORSOLINI SULLA NAZIONALE DI SPALLETTi: “SONO OTTIMISTA”. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Orsolini (Bologna): “Ottimista per la Nazionale. Ascoli? E’ casa mia”

