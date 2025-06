Orsolini Bologna | Ottimista per la Nazionale Ascoli? E’ casa mia

Riccardo Orsolini, il talento di Bologna, si racconta tra passione e determinazione. In un’intervista esclusiva a Civitanova Marche, il bomber azzurro non risparmia emozioni, sogni e progetti futuri, offrendo uno sguardo autentico sulla sua carriera e sul suo cuore diviso tra la nazionale, Ascoli e la sua casa. Una chiacchierata che rivela il vero volto di un calciatore senza peli sulla lingua, pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Un Riccardo Orsolini determinato e senza peli sulla lingua. Ieri sera a Civitanova Marche (Macerata, in occasione del Decennale del Premio Renato Cesarini, lo abbiamo incontrato per una piacevole chiacchierata. Dopo una stagione davvero speciale con la maglia del Bologna, coronata da una storica conquista della Coppa Italia dopo 51 anni, l’attaccante marchigiano non andrà in vacanza. “ Ho ancora impegni con l’Italia, ci aspettano sfide importanti per le qualificazioni al Mondiale – così Orsolini ai nostri microfoni – Poi penseremo a rilassarci. Ma prima viene la maglia azzurra”. ORSOLINI SULLA NAZIONALE DI SPALLETTi: “SONO OTTIMISTA”. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it