Orrore nella pineta | ritrovato il corpo senza vita di un uomo dentro la sua auto Era una guardia giurata Il macabro ritrovamento a Castel Fusano

Un tragico evento ha scosso Castel Fusano martedì 27 maggio, quando due passanti hanno scoperto un corpo senza vita all'interno di un'auto parcheggiata nella pineta. La vittima, identificata come una guardia giurata, ha sollevato interrogativi inquietanti sull'accaduto, richiamando l'attenzione delle autorità e dei residenti della zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un macabro ritrovamento quello avvenuto nella zona di Castel Fusano martedì 27 maggio. Intorno alle 10, due passanti hanno notato qualcosa di inquietante all’interno di un veicolo parcheggiato nella pineta. Al loro arrivo sul posto, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo, un 53enne italiano, all’interno di una Ford Focus. Un tragico destino: la vittima e le prime ipotesi. La vittima, identificata come una guardia giurata, presentava una ferita alla testa, probabilmente causata da un colpo di pistola. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’ipotesi principale al momento è che si possa trattare di un gesto volontario... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Orrore nella pineta: ritrovato il corpo senza vita di un uomo dentro la sua auto. Era una guardia giurata. Il macabro ritrovamento a Castel Fusano

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Firenze, l'orrore in valigia: ancora un corpo, è di una donna. Incubo serial killer? - Un altro corpo, questa volta di una donna, è stato ritrovato all'interno di una valigia ... Le indagini sul giallo dell'orrore sono condotte dagli investigatori del nucleo investigativo dell ... 🔗Riporta notizie.tiscali.it

Orrore in Pakistan, bambina di tre anni stuprata e uccisa: il corpo ritrovato in una scarpata - La cronaca racconta che si chiamava Faryal e che il corpicino martoriato è stato ritrovato in una scarpata ... E sui social, che rimandano la foto dell'orrore, si invoca la pena di morte. 🔗Secondo ilmessaggero.it

Corpo trovato da tre ragazzi . Orrore alla vecchia fabbrica - Il sindaco Nuccia Berra ha seguito con attenzione la vicenda del corpo carbonizzato trovato dentro una azienda di Cerro, abbandonata da decine di anni in cui spesso e volentieri sono accaduti ... 🔗Riporta ilgiorno.it