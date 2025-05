Orrore in Sudan secondo Medici Senza Frontiere in questa guerra civile lo stupro viene usato come arma di guerra

In Sudan, la guerra civile ha dato vita a un dramma inenarrabile: lo stupro viene sempre più utilizzato come arma di guerra. Medici Senza Frontiere segnala una preoccupante escalation di violenza sessuale in Darfur, colpendo donne, ragazze e persino bambine. Questo articolo esplora la testimonianza di MSF e il grave impatto di tali atrocità sulla popolazione locale.

In Darfur, regione martoriata dalla guerra civile in Sudan, la violenza sessuale si sta trasformando in una crudele e sistematica arma di guerra. È l’allarme lanciato da Medici Senza Frontiere (MSF), che denuncia un drammatico incremento degli stupri ai danni di donne e ragazze, ma anche di bambine, uomini e adolescenti. “Donne e ragazze non sono al sicuro da nessuna parte”, afferma Claire San Filippo, coordinatrice delle emergenze di MSF in Sudan. “Vengono aggredite nelle case, mentre fuggono, nei campi o alla ricerca di legna e cibo. Si sentono in trappola. Parliamo di aggressioni spietate, spesso di gruppo... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Orrore in Sudan, secondo Medici Senza Frontiere in questa guerra civile “lo stupro viene usato come arma di guerra”

Se ne parla anche su altri siti

Orrore in Sudan, secondo Medici Senza Frontiere in questa guerra civile “lo stupro viene usato come arma di guerra” - Oltre il 30% delle vittime aveva meno di 18 anni, alcune persino meno di 10. Orrore in Sudan, secondo Medici Senza Frontiere in questa guerra civile “lo stupro viene usato come arma di guerra” “Gli ... 🔗Lo riporta lanotiziagiornale.it

Sudan, civili in fuga dall’orrore della guerra dimenticata - Siamo molto preoccupati per coloro che hanno già vissuto gli orrori di Khartoum e ora ... a fuggire dalla seconda città del Sudan. "Sono molto preoccupato per le ricorrenti segnalazioni di ... 🔗Riporta unionesarda.it

Bombardato ospedale di Medici senza frontiere in Sud Sudan, morti e feriti - È di almeno sette morti e venti feriti il bilancio di un bombardamento in Sud Sudan che ha colpito un ospedale di Medici senza frontiere ... Questo è il secondo attacco contro una struttura ... 🔗Segnala tg24.sky.it

Sud Sudan: la violenza devasta la vita delle persone