Orrore in Russia | adolescente accoltella quattro coetanei e dà fuoco alla casa

Una festa di compleanno si trasforma in un incubo a Baikalsk, Russia, quando un adolescente accoltella quattro coetanei e incendeia la casa in cui si trovavano. L'orribile gesto ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza e sul benessere dei giovani. Le autorità indagano su questo tragico: un episodio che segna profondamente la vita di molti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Festa di compleanno si trasforma in tragedia a Baikalsk. Immagine di repertorio Un ragazzo minorenne è accusato di aver ucciso quattro coetanei a coltellate e di aver incendiato l’abitazione dove si trovavano tutti insieme per una festa. La tragedia si è consumata nella notte del 28 maggio a Baikalsk, cittadina situata nella regione di Irkutsk, in Russia. L’attacco durante la notte. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di adolescenti si era riunito in una casa privata per celebrare un compleanno, decidendo poi di trascorrere lì la notte. Mentre alcuni avevano già lasciato la festa, altri erano rimasti nell’abitazione... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com