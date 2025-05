Orrore ad Afragola Telefono Rosa | L' età dei casi di femminicidio si abbassa

Un drammatico caso di femminicidio scuote Afragola: Martina Carbonaro, appena 14 anni, è stata brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato, Alessio Tucci, di 19 anni. Telefono Rosa, l’associazione che sostiene le donne vittime di violenza, denuncia l’abbassamento dell’età dei casi di femminicidio, sottolineando l’urgenza di affrontare una problematica che infila nel terrore le famiglie e la società intera.

“Martina non è scomparsa. Martina è stata uccisa dal suo ex fidanzato di 19 anni". Inizia così il commento social di Telefono Rosa, associazione al fianco delle donne vittime di violenza, sul femminicidio della 14enne afragolese Martina Carbonaro da parte dell'ex Alessio Tucci. "Più volte -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Orrore ad Afragola, Telefono Rosa: "L'età dei casi di femminicidio si abbassa"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli: trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola, interrogato l'ex ragazzo; Martina Carbonaro, il dolore della mamma: «Chi ti ha fatto del male la pagherà, ora vola in alto»; Trovata senza vita la 14enne scomparsa ad Afragola: sentito l’ex fidanzato; La mamma di Martina Carbonaro: “Chi ti ha fatto del male pagherà”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Orrore ad Afragola: Martina uccisa a colpi di pietra e poi nascosta ricoperta di detriti. La confessione dell’ex - Il 19enne Alessio Tucci ha confessato l’omicidio della 14enne. In uno stabile fatiscente e abbandonato accanto a una palestra diroccata i carabinieri hanno trovato il cadavere: era stato nascosto con ... 🔗Riporta ilgazzettinovesuviano.com

Trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola: il corpo in un edificio abbandonato, si ipotizza l'omicidio - Interrogato in caserma l'ex fidanzato. Il corpo è stato trovato nella notte nell'ex abitazione del custode dello stadio Moccia. La ragazza era scomparsa lunedì 26 maggio ... 🔗Secondo vanityfair.it

Martina Carbonaro, trovata morta la 14enne scomparsa ad Afragola. L’ex fidanzato in caserma - La ragazza mancava da casa da lunedì, era stata vista in scooter insieme al ragazzo. Il cadavere nascosto in un edificio abbandonato vicino all’ex stadio ‘Moccia’ ... 🔗quotidiano.net scrive

A NAPOLI L'INAUGURAZIONE DEL NEGOZIO DI RITA DE CRESCENZO. INTERVIENE LA POLIZIA PER ORDINE PUBBLICO