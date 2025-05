Orribile aggressione al papà di 98 anni a Grosseto | ‘Una chiave per cavargli l’occhio’

Un'aggressione violenta e scioccante ha coinvolto un uomo di 98 anni a Grosseto, lasciando sconvolti i residenti e le forze dell'ordine. La scena di martedì notte in via Podgora ha rivelato un episodio di inaudita brutalità che ha suscitato grande clamore nella comunità locale.

La furia in un appartamento di via Podgora. Una scena agghiacciante quella che si sono trovati davanti martedì notte gli agenti della polizia di Grosseto, chiamati dai vicini per delle urla provenienti da un appartamento in via Podgora. G. T., 98 anni, ex direttore dell’ufficio SIAE cittadino, è stato ritrovato in condizioni disperate nel proprio appartamento, il volto devastato dai colpi sferrati dal figlio A. T., 63 anni. Un’aggressione spaventosa. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo avrebbe colpito ripetutamente il padre con pugni al volto, utilizzando anche una chiave come arma per cavargli un occhio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it