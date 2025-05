Scopri l'oroscopo di giovedì 29 maggio 2025, ricco di consigli per ogni segno zodiacale. Ogni previsione offre spunti su lavoro, amore e salute, aiutandoti a navigare la giornata con serenità e determinazione. Inizia a esplorare ciò che le stelle hanno in serbo per te oggi!

Ariete. Lavoro Giornata favorevole per nuove idee e progetti ambiziosi che potrebbero dare buoni frutti a breve termine Amore Atmosfera serena in coppia con la possibilità di pianificare un futuro insieme Salute Ottima forma fisica ma cerca di mantenere un ritmo regolare nel riposo notturno Toro. Lavoro Attenzione alle spese impreviste oggi meglio evitare acquisti non necessari legati al lavoro Amore Momento di grande intesa con il partner perfetto per confrontarsi su temi importanti Salute Energia al top ma non esagerare con gli sforzi fisici prolungati Gemelli. Lavoro Giornata ricca di opportunità professionali cogli l'occasione per farti notare Amore Piccoli malintesi potrebbero insorgere ma nulla che una buona comunicazione non possa risolvere Salute Giornata equilibrata sotto il profilo psicofisico continua a seguire le tue sane abitudini Cancro...