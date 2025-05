Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 28 maggio 2025

Scoprite le previsioni astrologiche del 28 maggio 2025 per i Capricorni, un segno caratterizzato da resilienza e determinazione. Governati da Saturno, i Capricorni sono noti per la loro ambizione e disciplina nel perseguire obiettivi chiari. In questo articolo, esploreremo come affrontare le sfide quotidiane mantenendo la vostra forza interiore e il focus sulle vostre aspirazioni.

Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Il Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell'abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia. La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola...

