Oroscopo 2-8 giugno | Pesci 7Scorpione 9Bilancia 8Sagittario 9Capricorno 75Acquario 8

Scopri le previsioni astrali per il 28 giugno, con focus sui segni: Pesci, Scorpione, Bilancia, Sagittario, Capricorno e Acquario. Questa settimana promette opportunità intriganti per i Pesci, grazie all'influsso positivo di Marte, che li inviterà a esplorare nuove esperienze sia sul piano personale che sentimentale. Leggi per conoscere le influenze astrali dei vari segni e come affrontare al meglio questa fase.

Secondo le previsioni astronomiche, la settimana dal 2 all'8 giugno si prospetta ricca di novità per i nativi dei Pesci. L'influsso positivo di Marte li spingerà ad esplorare nuove esperienze, arricchendo il percorso personale e sentimentale. Anche se i Pesci potrebbero sentirsi invogliati a lanciarsi in avventure piacevoli, il momento richiede attenzione nella gestione degli

